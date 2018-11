Vítor Pereira sagra-se campeão chinês

Vítor Pereira garantiu o título de campeão chinês, pelo Shanghai SIPG, quando falta ainda uma jornada para o final da Superliga chinesa. Depois de ter sido campeão pelo FC Porto, em Portugal, e campeão pelo Olympiacos, na Grécia, o treinador obtém sucesso num terceiro país.

É uma conquista histórica para o Shanghai SIPG, que nunca tinha sido campeão chinês. André Villas-Boas e Sven-Goran Eriksson, seus antecessores, tentaram, mas o melhor que conseguiram foi terminar no segundo posto.

É também o fim de uma era na China. Vítor Pereira termina com a hegemonia do Guangzhou Evergrande, campeão nas últimas sete temporadas. Além do treinador português, destaque para Hulk, que volta a acompanhar Vítor Pereira, depois de juntos terem sido campeões no FC Porto. O brasileiro contribuiu, para já, com 13 golos no campeonato. Oscar, antigo jogador do Chelsea, também foi figura de destaque, durante toda a temporada.

Tudo decidido na penúltima jornada

O Shanghai SIPG entrou para a penúltima jornada da Superliga na primeira posição, com cinco pontos de vantagem sobre o Guangzhou. A equipa de Vítor Pereira tinha batido os rivais, na jornada anterior, por 4-5.

Uma vitória garantia o título e foi isso que aconteceu. O SIPG bateu o Beijing Renhe, em casa, por 2-1, com golos de Akhmedov e Wu Lei. Curiosamente, o Guangzhou perdeu com o Chongqing Lifan, por 2-0, com um dos golos a ser apontado por Sebá, avançado brasileiro que jogou no FC Porto e no Estoril.

Vítor Pereira, de 50 anos, natural de Espinho, junta mais um título a um palmarés onde constam duas ligas portuguesas, duas Supertaças, uma liga grega e uma Taça da Grécia.