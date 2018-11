André Vidigal sonha com presença no Europeu de sub-21

André Vidigal, extremo português do Fortuna Sittard, sonha com uma chamada de Rui Jorge para o Europeu de sub-21, que se realizará em 2019, na Itália.

"Todo o jogador que representar o seu país, a sua seleção, e para mais num Campeonato da Europa. Vai ser em Itália e espero lá estar", afirma o jogador de 20 anos, em declarações a Bola Branca.



Como trunfo, Vidigal apresenta quatro golos em oito jogos no ano de estreia no campeonato holandês, ao serviço do Fortuna Sittard.

"Tem sido [fruto] de muito trabalho, também com a ajuda dos meus colegas. É dar continuidade a esses quatro golos, nunca parar e, no final da época, espero ter mais golos do que agora", sublinha o avançado.



André Vidigal completou a sua formação na Académica, que na última época o emprestou ao Fortuna. O extremo respondeu e, com dez golos em 29 jogos, ajudou a equipa do sul da Holanda a subir à I Liga. Números que convenceram o clube a aquiri-lo em definitivo.

O Fortuna está a ser uma das surpresas da Eredivisie, ao ocupar o décimo lugar. Muito por "culpa" dos golos de André Vidigal: "O nível da II Liga e da I Liga é diferente, é muito mais exigente, é muito mais competitivo. Mas estamos a dar-nos bem, estamos na décima posição e penso que estamos no bom caminho".