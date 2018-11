Tomané espera fazer história frente ao Benfica

Tomané espreita a possibilidade de participar em novo momento histórico do Tondela já no domingo, com o Benfica. A equipa beirã nunca venceu, nem pontuou, com os encarnados, em casa, e o avançado espera quebrar esse registo no próximo encontro.

"Vamos tentar fazer outro resultado que fique na história do Tondela. Vamos tentar ganhar pela primeira vez ao Benfica aqui em Tondela", disse o jogador, em conferência de imprensa, depois de lembrar a vitória que o clube conquistou, na época passada, no Estádio da Luz.

O Benfica atravessa um momento negativo, a nível de resultados, mas não é a esse fator que Tomané se agarra para alicerçar o sucesso pretendido: "Apesar do momento do Benfica, prevejo um jogo muito difícil, diante de um candidato. Não é por o Benfica estar num momento menos bom que será mais fácil. Teremos de estar a 200%. As coisas têm de nos correr muito bem e mal ao Benfica".

O avançado acrescenta que os jogadores de Rui Vitória estarão mais alerta e opta por se concentrar no momento do Tondela, que acaba de vencer o Feirense, na Feira. Tomané atravessa um grande momento de forma, com três golos nos últimos três jogos, e espera manter a veia goleadora. No domingo não terá a oposição de Jardel, que falha a deslocação à Beira, por castigo.

O avançado valoriza a importância do capitão para equipa do Benfica, mas desvaloriza a sua ausência, considerando que os lisboetas "têm outros bons centrais".

O Tondela-Benfica, a contar para a 10ª jornada da I Liga, está marcado para as 17h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.