Acabou a época para Battaglia

O Sporting confirmou, esta quarta-feira, que Rodrigo Battaglia será obrigado a um período de paragem de seis meses, devido a lesão. Quer isto dizer que o médio argentino vai falhar o resto da época. Battaglia lesionou-se frente ao Santa Clara, na nona jornada do campeonato.

Em comunicado no site oficial, os leões informaram que Battaglia foi operado, na noite de terça-feira, a uma ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no Hospital Cuf Descobertas.

"A cirurgia decorreu sem intercorrências, tendo sido conduzida pelo Dr. Pedro Pessoa, com a colaboração do Dr. Nuno Oliveira. O tempo estimado de recuperação será de seis meses", pode ler-se no comunicado.

Contando seis meses a partir de novembro, pode concluir-se que Battaglia só estará apto entre abril e maio, o que coincide com o fim do campeonato. Acaba, assim, a época para o internacional argentino.

Battaglia estava a ser peça importante no Sporting, esta época. Disputou 11 jogos em 15 possíveis, todos como titular e jogando os 90 minutos. Só falhou um jogo da Taça de Portugal, um jogo da Taça da Liga e outro da Liga Europa - José Peseiro aproveitou para rodar a equipa nos três -, além de uma partida para o campeonato, frente ao Marítimo, por lesão.