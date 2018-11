Escola do Ajax dá capacidade a Keizer para treinar o Sporting

André Vidigal assegura que Marcel Keizer, tendo escola de uma das maiores equipas da Holanda, tem capacidade para treinar o Sporting. A imprensa tem colocado o técnico holandês na linha da frente para suceder a José Peseiro, embora a contratação ainda não seja oficial.

"Vi o histórico [de Keizer], [passou pelo] Ajax B. O pessoal técnico que passa por essas equipas grandes, Ajax e PSV, tem boa qualidade de trabalho. Isso é claro. Poderá ser brevemente o treinador do Sporting. Havia muitas pessoas que estavam na expetativa de ver um treinador holandês no campeonato português e iriam ver como é que ele iria estar no comando do Sporting", refere Vidigal, extremo português do Fortuna Sittard, da Holanda, em entrevista a Bola Branca.

Marcel Keizer treina, atualmente, o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Antes disso, passou quatro meses sem sucesso no Ajax, já depois de ter passado pela equipa B do "gigante" holandês.