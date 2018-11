Ajax pode ser ponto de viragem na época do Benfica

André Vidigal acredita que o Benfica pode superar a crise de resultados que atravessa já diante do Ajax, na 4ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. O jogador português do Fortuna Sittard alerta, contudo, que os holandeses estão convencidos de que poderão aproveitar o mau momento de forma dos encarnados para vencerem na Luz.

"O Benfica vai entrar com tudo. Penso que vai pressionar alto para tentar fazer logo um golo ao Ajax. Eu acho que todos os clubes passam por esta crise que [o Benfica] tem estado a passar, é uma situação normal. Mas como o Benfica é um clube grande, três jogos consecutivos é complicado para os jogadores, para os treinadores, tudo. Mas eu penso que eles vão dar a volta. Poderá ser hoje [esta quarta-feira] que podem dar a volta a essa crise", afiança André Vidigal, em entrevista a Bola Branca.



André Vidigal representa o Fortuna Sittard, equipa do campeonato holandês, pelo que conhece bem o Ajax, assim como o que se tem dito sobre a partida, na Holanda: "Tem-se dito que vai ser um jogo outra vez equilibrado, que o Benfica é uma excelente equipa, mas que eles [Ajax] também vão querer ir para aí com tudo. Os holandeses pensam que vão com tudo, que vão ganhar, porque eles também têm visto os últimos jogos do Benfica, essa crise. Mas só no final iremos ver o resultado".

O extremo português descreve o Ajax como uma equipa que tem na transição ofensiva a sua maior arma, com "boa saída de bola" e que, quando balanceada no ataque pode "tocar algumas vezes nas costas da defensiva".

André Vidigal atribui ligeiro favoritismo às águias. "Eu penso que vai ser outra vez um jogo muito equilibrado. O Benfica tem o fator casa em jogo, o que lhe dá um bocadinho mais favoritismo. Duas equipas a procurar o golo. Se alguma delas marcar, o jogo ainda se vai abrir mais. Penso que vai ser um bom espetáculo, como foi o primeiro jogo", conclui.

O Benfica-Ajax joga-se esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.