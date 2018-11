Anelka poderá treinar Rafael Leão no Lille

Nicolas Anelka tem estado em conversações com o Lille, durante as últimas semanas, para se tornar treinador dos atacantes do clube francês, de acordo com o jornal "L'Équipe".

O antigo avançado, lenda da seleção francesa, tem estado em várias reuniões com os responsáveis dos "dogues" e, na terça-feira, esteve no centro de treinos de Luchin, para avançar as negociações, além de já ter assistido a vários jogos da equipa, esta época. Anelka poderá, assim, tornar-se treinador específico dos portugueses Rafael Leão e Rui Fonte.

O "L'Équipe" confessa que, por esta altura, ainda há poucos pormenores sobre a possível adição de Anelka à equipa técnica do Lille. A maior dúvida é se o antigo goleador irá integrar a equipa técnica de Christophe Galtier, treinador principal dos "dogues" gauleses, em pleno.

A carreira de jogador de Anelka terminou há dois anos, sem grande destaque, embora nos seus tempos áureos tenha sido um dos grandes pontas-de-lança do futebol mundial. Foi formado no PSG, onde se destacou, e passou por grandes clubes como Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea e Juventus.