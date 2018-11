Detida mulher que ameaçou detonar bomba em hospital de França

A cidade francesa de Dunquerque (ou Dunkirk) foi, nesta quarta-feira de manhã, palco de uma operação policial, depois de uma mulher ter ameaçado fazer explodir uma bomba no hospital local.

“Esta manhã, uma pessoa chegou às urgências do hospital de Dunkirk e ameaçou fazer explodir uma bomba. Face às ameaças, a unidade alertou a polícia”, avança a autarquia em comunicado.

A mulher chegou com uma mala, que dizia estar cheia de explosivos. A polícia criou um perímetro de segurança em redor do hospital e desencadeou uma operação com vista a desarmadilhar o eventual explosivo.

“A pessoa está agora sob controlo”, anuncia a autarquia, segundo a qual foi aberto um inquérito para “determinar as circunstâncias exatas deste ato”.

O serviço de urgência do hospital foi, entretanto, transferido temporariamente para Calais e Grande-Synthe.