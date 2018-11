Óliver poliu imperfeições para ganhar lugar no FC Porto

Óliver Torres recorreu a uma linguagem bem simples para explicar as razões da sua afirmação no 11 do FC Porto, depois de uma longa travessia pelo banco de suplentes. "Tento polir aquelas pequenas coisas que ainda não estão bem e tento melhorar todos os dias", argumentou o jogador, após a vitória sobre o Lokomotiv, num estilo semelhante ao que tem apresentado em campo, direto e objetivo.

Um dos aspetos em que Óliver melhorou, anotou Sérgio Conceição, foi no jogo sem bola. O médio reconhece que trabalhou muito para evoluir nos pontos em que não era tão forte e esse foi um deles. "Eu sabia que tinha de melhorar esse aspeto e foquei-me em trabalhar todos os dias para melhorar", observa, lançando um olhar sobre tempos de ainda maior sucesso.

"Estou a crescer, ainda sou muito novo e tenho muito caminho para melhorar", sublinha o médio, de 23 anos. Apesar do momento positivo que atravessa, Óliver não esquece a época passada, em que raramente foi opção como titular. Recorda que trabalhou muito para conquistar o seu espaço e assume que agora acumula reservas de confiança a cada minuto que disputa.