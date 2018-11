Clube de Leitura junta autores e leitores nas Laranjeiras

A terceira edição do Clube de Leitura vai fazer seis sessões sobre obras de literatura contemporânea na biblioteca da Paróquia de S. Tomás de Aquino, nas Laranjeiras, em Lisboa.

Depois de ter dedicado o primeiro ciclo à temática da família e o segundo ao tema “Este livro deu um filme”, o Clube propõe agora obras de literatura contemporânea com a possibilidade de poder conversar com os próprios autores.

A ideia foi sugerida por alguns leitores, “que perguntavam se não era possível conhecer algum autor ou convidar alguém para acompanhar um dos encontros. Esta conversa foi surgindo pontualmente”, conta a organizadora do evento. Inês Espada Vieira pensou, então, “em juntar alguns autores de literatura contemporânea portuguesa e ter esta oportunidade, este privilégio de estar com eles e de conversar sobre as obras”.

“Não é uma conferência, uma palestra, é mesmo uma conversa”, sublinha.

Na sua opinião, vai ser uma “boa oportunidade para colocar dúvidas e esclarecer algumas ideias, mas, principalmente, para continuar a fazer perguntas sobre o nosso mundo e sobre esta contemporaneidade”.

Vão ser seis sessões de Novembro a Maio do ano que vem.

O primeiro encontro decorre esta quarta-feira com o escritor João de Melo que vai falar sobre o livro “Os navios da noite”.

Em Dezembro será a vez da escritora Ana Margarida de Carvalho, depois Clara Ferreira Alves, Fernando Pinto do Amaral, Valério Romão e Tiago Patrício.

O feedback das sessões tem sido “uma excelente e muito boa surpresa ver que estão pessoas da paróquia, mas também muitas pessoas de fora da paróquia, inclusivamente fora até do âmbito do que é a atividade religiosa. E para nós é um grande gosto termos as portas abertas e mostrar como de facto a Igreja pode e está aberta ao mundo e que faz parte dele”, admite a organizadora Inês Espada Vieira.

A entrada para os encontros é livre, não é preciso fazer qualquer inscrição.

O Clube de Leitura realiza-se na Biblioteca de S. Tomás de Aquino sediada na Paróquia com o mesmo nome, nas Laranjeiras, em Lisboa.