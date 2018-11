Os três jornais desportivos escolhem o FC Porto para pintar as manchetes, esta terça-feira. Os dragões golearam o Lokomotiv, por 4-1, na 4ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, somam dez pontos e estão com os oitavos-de-final, praticamente, garantidos.

"Tudo azul", pinta o "Record". "Olé", canta "A Bola". Arte espanhola, golos mexicanos (e de Marega e Otávio) e o dragão quase nos oitavos.

"TGV para os oitavos", escreve "O Jogo". Apuramento dos campeões nacionais está à distância de um empate.

Hoje é a vez do Benfica entrar em campo, defronta o Ajax com obrigação de vencer para continuar a alimentar a esperança de estar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Ganhar ou ganhar", anota "A Bola". O jogo, no Estádio da Luz, é às 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O dossiê do treinador continua a dominar a atualidade do Sporting. Marcel Keizer é para fechar hoje. Tiago Fernandes orienta a equipa em Londres, frente ao Arsenal.

O jornal "O Jogo" apresenta, ainda, entrevista exclusiva a Ricardo Horta. O extremo faz o balanço dos 100 primeiros jogos pelos bracarenses. "É o melhor momento", assume.