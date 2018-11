Depressão "Beatriz" traz chuva e vento até domingo

A chuva e o vento forte vão manter-se no continente pelo menos até domingo devido aos efeitos colaterais da passagem da depressão “Beatriz” e de um sistema frontal frio, segundo a meteorologista Maria João Frada.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que os efeitos da superfície frontal fria fizeram-se sentir entre o final da noite de terça-feira e a madrugada de hoje nas regiões do Norte e Centro, encontrando-se já na região Sul, mas com menos intensidade.

Maria João Frada adiantou que os efeitos da depressão, que vão prolongar-se pelo menos até domingo, determinam uma corrente de oeste que vai trazer ondulações frontais sucessivas. "Amanhã [quinta-feira] temos novamente um dia marcado pela passagem de um novo sistema frontal frio com alguma atividade, por isso, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, que serão localmente intensos e sob a forma de granizo, trovoadas e rajadas fortes de vento até ao final da tarde", disse.

Está também previsto na quinta-feira, segundo Maria João Frada, um aumento da intensidade do vento com rajadas da ordem dos 75 quilómetros por hora a norte de Setúbal e nas terras altas e depois haverá uma acalmia.

"Os dias 9, 10 e 11 serão dias com muita precipitação e persistência da precipitação, em especial nas regiões do Norte e Centro, mas vai chegar a todo o país. Isto deve-se a uma corrente de oeste com uma massa de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água, que vai dar muita precipitação", indicou.

De acordo com as previsões do IPMA, os efeitos da Beatriz vão também fazer-se sentir no estado do mar, prevendo-se ondas com 4 a 5 metros, sendo de 5 a 6 metros na costa ocidental até sábado pelo menos, o que já levou à emissão de aviso amarelo.

Mais de 250 ocorrências registadas

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou 255 ocorrências relacionadas com o mau tempo até às 730 de hoje, sendo Braga, Viana do Castelo e Porto os distritos mais afetados.

"Estamos a falar sobretudo de quedas de árvores e pequenas inundações. Os distritos mais afetados pelo mau tempo foram Viana do Castelo, Braga e Porto, não havendo contudo vítimas a registar", disse o comandante Miguel Oliveira.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto tinha indicado cerca das 04:00 de hoje à Lusa que até às 23:00 de terça-feira tinham sido registadas mais de 30 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

"Choveu com bastante intensidade e estava vento forte. As vias públicas têm muita água e recebemos alertas de várias ocorrências relacionadas com inundações ou queda de árvores", disse a fonte do CDOS, assinalando que não existem feridos ou danos avultados a registar. Pouco depois das 23h00, que os meios continuavam na rua a responder a alertas em diversos locais do distrito do Porto.

Também em Viana do Castelo o mau tempo causou inundações e queda de árvores, com as organizações de socorro a responderem a dezenas de alertas.