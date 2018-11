A vitória das mulheres e outras curiosidades das “midterms”

Mais de 100 mulheres foram eleitas nas “midterms” desta terça-feira. 92 vão estar no Congresso e dez conquistaram um lugar no Senado, juntando-se a outras dez que já lá estavam. No total, passam a ser 112. Nunca tantas mulheres serviram ao mesmo tempo. O anterior recorde era de 107.

Mais de dez mil pessoas já serviram na Câmara dos Representantes e quase 1.300 no Senado dos EUA, mas ainda há espaço para “primeiras vezes”, sobretudo no que respeita às minorias.

Na votação de terça-feira nos Estados Unidos foram escolhidos congressistas, senadores e governadores em 36 estados que vão ocupar lugares na Câmara dos Representantes e no Senado no Congresso norte-americano.

Deb Haaland, que liderou o Partido Democrata do Novo México (2015-2017) e foi responsável pelo voto dos indígenas na campanha presidencial de Barack Obama em 2012, vai ocupar a vaga deixada pelo também democrata Michelle Lujan Grisham, que conquistou a eleição para o cargo de Governador do Novo México.

Deb Haaland e Sharice Davids entraram para a história dos Estados Unidos esta terça-feira. São as primeiras mulheres indígenas a serem eleitas para a Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano.

Ayanna Pressley, democrata do Massachusetts, é a primeira mulher afro-americana a representar este estado no Congresso norte-americano.

Com 29 anos, Alexandria Ocasio-Cortez é a mulher mais nova de sempre eleita para o Congresso norte-americano. A democrata venceu no 14.º distrito de Nova Iorque com mais de 78% dos votos.

O senador republicano Ted Cruz derrotou Beto O'Rourke, estrela emergente do Partido Democrata, e foi reeleito pelo estado do Texas.

Jared Polis é o primeiro homossexual assumido a ser eleito governador. O democrata venceu as eleições no Colorado.

Cruz, que tinha ficado em segundo nas primárias republicanas de 2016 que escolheram então o candidato à presidência dos Estados Unidos, venceu um adversário que, segundo o senador, tinha uma agenda sobre o controlo de armas e assistência médica universal demasiado liberal para o Texas.



Nas redes sociais, são agora muitos os que apelam à candidatura de Beto O’Rourke à corrida presidencial de 2020

Quatro portugueses eleitos

Cinco candidatos com raízes portuguesas concorreram à Câmara dos Representantes, um dos dois órgãos legislativos que compõem o Congresso.

Devin Nunes foi reeleito para a Câmara dos Representantes, pelo 22º distrito da Califórnia. Apoiante de Donald Trump, o republicano tinha 54,8% dos votos, quando já estavam contados mais de 70%.

Também Jim Costa confirmou a reeleição. O candidato Candidato democrata pelo 16.º distrito da Califórnia, obteve 57,7% dos votos. Costa é congressista desde 2004.

Ainda na Califórnia, no 21.º distrito, o republicano David Valadão foi eleito com 55,7% dos votos.

Lori Loureiro Trahan deverá ganhar a corrida no 3.º distrito do Massachussets. As primeiras contagens apontavam para uma vitória com mais de 65% dos votos.

“Manny” Santos é o único candidato com raízes portuguesas fica fora do Congresso depois destas eleições. O republicano perdeu a eleição no 5.º distrito do Conneticut. Ficou-se pelos 44,1%.