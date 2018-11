Sobe para cinco o número de mortos nos prédios que ruíram em Marselha

Um quinto corpo de um homem foi encontrado nos escombros dos dois prédios que desmoronaram na segunda-feira, em Marselha, França. A informação é confirmada pelos bombeiros locais, numa publicação no Twitter.

O primeiro corpo foi descoberto na segunda-feira, outros três (de dois homens e uma mulher) foram encontrados na terça-feira nos destroços dos dois prédios, que se localizam no bairro muito popular de Noailles, no centro de Marselha.

As equipas de resgate continuam a tentar encontrar sobreviventes. No total, segundo as autoridades francesas, entre cinco e oito pessoas poderiam ter ficado soterradas.

O colapso dos dois prédios ocorreu por volta das 9h30 locais (8h30 em Lisboa) de segunda-feira. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência do desabamento.

Um dos dois edifícios estava aparentemente desocupado e no outro havia apartamentos ocupados. Não está ainda claro quais foram os motivos do desabamento ou quantas pessoas habitavam os prédios.