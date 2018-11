FC Porto permite reviravolta e volta a perder na Taça Europa

A equipa de basquetebol do FC Porto perdeu, esta terça-feira, diante do Alba Fehervar, da Hungria, por 72-70, na quarta jornada do grupo F da Taça Europa da FIBA. Foi a terceira derrota dos dragões.

A equipa de Moncho López mostrou-se a bom nível na primeira parte e conseguiu chegar ao intervalo a vencer por 12 pontos (36-48). No entanto, o Alba Fehervar acordou e reduziu a desvantagem no terceiro período. No derradeiro quarto, os húngaros passaram para a frente do marcador e daí não saíram, embora o FC Porto tenha vendido cara a derrota.

No último lance da partida, Sasha Borovnjak falhou um cesto que teria mandado o jogo para prolongamento. João Araújo recuperou a bola, porém, Will Sheehey falhou um triplo e a derrota confirmou-se.



O Alba Fehervar, que já liderava o grupo, com três vitórias em três jornadas, cimentou posição com esta quarta e já soma oito pontos. Em segundo, está o Pallancanestro Varese, de Itália, com cinco pontos, os mesmos do FC Porto, ainda que com menos um jogo. No último lugar está o Rilski Sportist, da Bulgária, com apenas três pontos.