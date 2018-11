Benfica coloca-se em vantagem na Challenge Cup

A equipa de andebol do Benfica adiantou-se, esta terça-feira, na segunda ronda de qualificação para a Challenge Cup, ao vencer o Pafiakos Pafos, em casa, por 3-0.

O primeiro "set" começou equilibrado, no entanto, a partir dos dez pontos, os encarnados partiram para uma vitória expressiva: 25-16. O segundo "set" foi mais emotivo, mas as águias mantiveram a vantagem: 25-20. No derradeiro parcial, o Benfica voltou a ter de puxar dos galões, mas fechou em beleza: novos 25-20 e encontro fechado com 3-0.

A segunda mão disputa-se na próxima quarta-feira, 14 de novembro, às 18h00, no Chipre. Pelo meio, os encarnados terão pela frente o Viana, para a oitava jornada da primeira fase do campeonato.