Assembleias de voto começaram a fechar nos EUA

As assembleias de voto para as eleições intercalares norte-americanas começaram a encerrar ao final do dia desta terça-feira, mas os resultados finais só deverão ser conhecidos esta quarta-feira de manhã.



À meia-noite (hora de Lisboa), a votação terminou em seis estados: Indiana, Kentucky, Geórgia, Carolina do Sul, Vermont e Virgínia.

Em disputa nestas eleições estão os 435 lugares da Câmara dos Representantes, 35 lugares no Senado e os governadores dos estados norte-americanos, entre outros cargos.



Atualmente, os republicanos têm maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, mas os americanos poderão alterar esse cenário.



As eleições intercalares desta terça-feira estão também a ser encaradas como um escrutínio à prestação do Presidente Donald Trump.