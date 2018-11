Barcelona é a primeira equipa apurada para os oitavos-de-final

O Barcelona garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao empatar (1-1) no terreno do Inter de Milão.

Depois de 80 minutos sem golos, a ação entrou de rompante no San Siro. Malcom abriu o ativo com um belo golo, aos 83 minutos, e não conteve as lágrimas. O brasileiro tem tido uma adaptação complicada a Barcelona, com apenas quatro jogos disputados, num total de 114 minutos. No final, assumiu sem reservas: "Quero jogar mais". Contudo, há que puxar a fita atrás, porque o Inter também marcou. E foi logo aos 87 minutos, pelo inevitável Icardi, curiosamente formado no clube a que negou a vitória.

Apesar da igualdade, o Barça carimbou a passagem aos "oitavos". Os catalães lideram o grupo B, com dez pontos, mais três que o Inter, que é segundo classificado. Segue-se o Tottenham, com quatro pontos, e por fim o PSV, com um. Os ingleses bateram os holandeses, em casa, por 2-1.

Todos os resultados da noite



Grupo A: Atlético Madrid 2-0 Dortmund // Mónaco 0-4 Club Brugge

Grupo B: Inter 1-1 Barcelona // Tottenham 2-1 PSV Eindhoven

Grupo C: Nápoles 1-1 PSG // Estrela Vermelha 2-0 Liverpool

Grupo D: FC Porto 4-1 Lokomotiv // Schalke 2-0 Galatasaray

Classificações



Grupo A:

1. Dortmund (9 pontos), 2. Atlético (9), 3. Brugge (4), 4. Mónaco (1 - eliminado)

Grupo B:

1. Barcelona (10 pontos - apurado), 2. Inter (7), 3. Tottenham (4), 4. PSV (1)

Grupo C:

1. Liverpool (6 pontos), 2. Nápoles (6), 3. PSG (5), 4. Estrela Vermelha (4)

Grupo D:

1. FC Porto (10 pontos), 2. Schalke (8), 3. Galatasaray (4), 4. Lokomotiv (0 - eliminado)