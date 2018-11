João Domingues e Gastão Elias caem à primeira em Montevideu

João Domingues e Gastão Elias, números três e quatro do ténis português, respetivamente, foram eliminados, esta terça-feira, na primeira ronda do Challenger de Montevideu, no Uruguai.

Domingues, número 228 da hierarquia, claudicou diante do espanhol Pablo Andújar, 101.º ATP e quarto cabeça-de-série, em dois "sets", com "pneu" incluído. Caiu em pouco mais de uma hora, por 6-0 e 6-3.



Elias, 243.º classificado do "ranking" ATP, caiu perante o espanhol Daniel Gimeno-Traver, número 184. Bastaram dois "sets", perdidos pelos parciais de 6-4 e 6-1. O jogo durou menos de hora e meia.

A participação portuguesa na competição uruguaia fica, assim, reduzida a Pedro Sousa, que já carimbou o passaporte para os oitavos-de-final. Vai defrontar o argentino Guido Andreozzi, terceiro pré-designado.