Sérgio: "Vitória não deixa dúvidas a ninguém"

Sérgio Conceição considera que a vitória do FC Porto sobre o Lokomotiv Moscovo, por 4-1, foi totalmente merecida. Os dragões estão a um ponto dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas o treinador é cauteloso.

"Vitória merecida. Primeira parte boa, ganhávamos 2-0 ao intervalo. Do ponto de vista defensivo devíamos ter tido mais equilíbrio, mais atenção aos homens no espaço morto. Iniciámos a segunda parte com reação natural [do Lokomotiv]. A substituição foi inteligente, Farfán deu maior poder ao Lokomotiv. A reação culminou com um golo, mas antes o Corona tinha mandado uma bola ao poste. Depois, o Corona marcou e acabou com o jogo. Foi uma vitória justíssima", sublinhou o técnico portista, no final da partida, em declarações à Eleven Sports.

Sérgio confirmou que não ficou contente com alguns aspetos defensivos e que, ao intervalo, falou com Felipe e Éder Militão para falarem com Danilo, Óliver e o lateral que não se envolvesse no ataque para estancar os contra-ataques russos: "O Miranchuk tentava ficar nas costas do Danilo e dava para os avançados, que ficavam soltos em zona de marcação. Podíamos e devíamos melhorar esse ponto, foi isso que aconteceu na segunda parte, apesar da reação natural do Lokomotiv nos primeiros 15 minutos. A vitória não deixa dúvidas a ninguém".

O timoneiro azul e branco não deixou de falar sobre Herrera, que regressou à titularidade. "No jogo na Rússia, ele teve uma entorse no joelho e praticamente não tem treinado, tem feito tratamento. Tinha de decidir por um jogo, o da Madeira [frente ao Marítimo] ou este. Pelas condições climatéricas de hoje no jogo, era importante o impacto físico e optei pelo Herrera, em quem tenho total confiança", realçou o treinador.

O FC Porto está a um ponto dos "oitavos". Na receção ao Schalke, basta aos dragões empatar, para passarem à fase seguinte. Sérgio foi prudente.

"Vamos lutar pelos três pontos no próximo jogo, que coincide com a passagem aos 'oitavos'. Mas não estamos lá. Penso que na época do Lopetegui, com dez pontos, não passou aos 'oitavos'. Temos de estar alerta. Foi bom, ganhámos, temos três pontos. Agora, temos de pensar no jogo muito complicado com o Braga", projetou o técnico portista.