Herrera quer chegar a acordo com o FC Porto para renovar

Héctor Herrera revelou, esta terça-feira, que espera chegar a acordo com o FC Porto para renovar. O médio mexicano está em final de contrato e, a partir de janeiro, estará livre para assinar por outro clube.

"Não me cabe a mim falar sobre isso, quem trata dessas coisas com o clube é o meu empresário. O melhor era que conseguissem chegar a um acordo, mas como disse o treinador estou aqui de corpo e alma e acho que o demonstro todos os dias", afirmou Herrera, no final da vitória (4-1) sobre o Lokomotiv, em declarações à TVI24. Questionado sobre se pretende continuar no Porto, Herrera foi taxativo: "Claro que sim".



Já em declarações à Eleven Sports, Herrera não poupou nos elogios a Marega, que para a Renascença foi o melhor em campo, no Dragão.

"Tentamos aproveitar. Para nós, é mais fácil com um jogador como Marega, sabemos que basta meter-lhe a bola à frente com um simples toque e ele ganha", realçou o médio, que assistiu para o golo do maliano.

Herrera esteve condicionado durante as duas últimas semanas. Contudo, recuperou a titularidade neste jogo. O médio frisou que "um jogador quer sempre jogar, especialmente nestes jogos de Champions". De qualquer forma, enalteceu que "jogue quem jogar entra sempre bem".

Três dragões afinados pelo mesmo diapasão

Quanto à eminente passagem aos oitavos-de-final, que está somente a um ponto, Herrera realçou que "vêm aí dois jogos importantes", diante de Schalke 04 e Galatasaray, e que "não há que facilitar".

"Estamos na liderança e muito perto de conquistar a passagem para os 'oitavos'. [Passo dado] é muito importante", acrescentou Otávio, também à Eleven Sports. O brasileiro voltou a resolver desde o banco: "Vou dar o meu máximo para sempre que entrar jogar e poder ajudar o Porto".

Para Danilo, a vitória sobre o Lokomotiv foi um "passo muito importante e muito positivo" para as aspirações portistas, "mas não decisivo". Com o Schalke, só a vitória interessa: "Queremos ganhar, é esse o objetivo".