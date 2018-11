Éder sensibilizado com ovação do Dragão

Éder ficou sensibilizado com a ovação dos adeptos do FC Porto, quando foi substituído, no jogo entre os dragões e o Lokomotiv Moscovo, que representa. Os russos estão afastados da Liga dos Campeões.

Os adeptos portistas não se esqueceram do golo de Éder na final do Euro 2016, que deu o título de campeão europeu a Portugal. "Foi muito bom voltar a portugal e receber os aplausos. Agradeço o carinho. Fico muito feliz", admitiu o avançado português, em declarações à Eleven Sports.

O Lokomotiv perdeu por 4-1 e está fora da Champions. Éder apntou que o FC Porto "é uma equipa muito forte, que comete muito poucos erros", e que os russos pagaram pelas suas falhas: "Tivemos oportunidades que não conseguimos concretizar e saímos daqui com um resultado pesado".

Éder voltou a elogiar os dragões e não se esqueceu de Sérgio Conceição, que o orientou no Sporting de Braga, na época 2014/15: "O Porto é uma equipa muito competitiva, guerreira e joga muito bom futebol. Tem uma garra enorme, à imagem do seu treinador", sublinhou o ponta-de-lança.