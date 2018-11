Mónaco humilhado em casa, Liverpool cai em Belgrado

O Mónaco escreveu mais uma página da temporada horrível que está a realizar, esta terça-feira, ao ser goleado pelo Club Brugge, em casa, por 4-0. O Estrela Vermelha surpreendeu ao receber o Liverpool, finalista da Liga dos Campeões da época passada, com uma vitória, por 2-0.

O pesadelo do Mónaco começou logo aos 12 minutos, com o golo de Hans Vanaken. Cinco minutos depois, o médio belga fez o "bis", na conversão de uma grande penalidade. Aos 24 minutos, Wesley completou o trio de golos em menos de 30 minutos. A segunda parte dava a impressão de que o Mónaco se escaparia sem mais golos no saco. Porém, já ao minuto 85, Ruud Vormer deu contornos de escândalo à goleada.

O Mónaco está praticamente condenado - está no último lugar do grupo A, com um ponto. O Brugge, terceiro com quatro pontos, ainda acalenta esperança de passar aos oitavos-de-final. Em primeiro, está o Borussia Dortmund, com nove pontos, e em segundo o Atlético Madrid, com seis.

A Estrela da noite vive em Belgrado



Em Belgrado, noite de sonho para o Estrela Vermelha, que derrotou o Liverpool, por 2-0. Um "bis" de Milan Pavkov, aos 22 e 29 minutos, deu a primeira vitória aos sérvios na presente edição da Liga dos Campeões.

Apesar de liderar o grupo C, o Liverpool pode ficar em maus lençóis. Os "reds" somam seis pontos, perseguidos por Nápoles e Paris Saint-Germain, com cinco e quatro pontos, respetivamente. O Estrela Vermelha ainda sonha: tem quatro pontos.