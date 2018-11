Treinador do Ajax defende Rui Vitória das críticas

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, defendeu Rui Vitória das críticas, esta terça-feira. A época não está a correr bem ao Benfica, mas o técnico holandês não hesitou em falar a favor do homólogo português.

"Apoio o treinador [Rui Vitória]. Tem qualidade, foi duas vezes campeão nacional e a equipa do Benfica tem uma ideia de jogo", salientou ten Hag, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com as águias.

O Benfica "está num momento menos bom", mas ten Hag não facilita. "Em Amesterdão mostrou ser uma boa equipa. Temos de ter cuidado. O Benfica vai dar espaços e temos de aproveitá-los para lhes criarmos problemas. O Benfica joga em casa, irá assumir o jogo, porque tem que assumir. Temos que estar preparados para isso, mas nós somos fortes no contra-ataque e vamos utilizá-lo muito", assumiu o técnico.