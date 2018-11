Jorge Mendes pede Bola de Ouro para Ronaldo em 2019

O desejo de Jorge Mendes para 2019 é que Cristiano Ronaldo vença a Bola de Ouro. A favor do internacional português, o empresário fez a comparação entre o Real Madrid com e sem o seu representado.

"Espero que Cristiano Ronaldo ganhe a Bola de Ouro deste ano e acredito que no próximo terá a oportunidade de a conquistar outra vez, porque está a jogar muito bem. Podem ver as diferenças no clube onde ele estava antes [Real Madrid] e na Juventus, que está a melhorar imenso. Falo de alguém que é o melhor jogador do mundo e que para mim é o melhor de sempre", afirmou o agente de futebol, fundador da Gestifute e da Polaris Sports, esta terça-feira, na Web Summit, onde recebeu o inédito prémio de inovação no desporto.



Mendes escolheu a conquista do Euro 2016 como o melhor momento que viveu no futebol. Noutro tópico, revelou que olha mais para o treinador do que para o clube quando tenta colocar jovens jogadores.

"Isso importa mais do que saber qual é o clube. Quando o Cristiano Ronaldo assinou pelo Manchester United, ele tinha mais clubes interessados, mas só um treinador nos disse que ele ia estar em 50% dos jogos. Os outros queriam que ele ficasse mais uma época no Sporting", revelou o empresário. Antes de CR7, era "impossível" colocar jovens portugueses na Premier League. "Ele abriu as portas", assinalou.



Também José Mourinho, igualmente cliente de Jorge Mendes, foi pioneiro no despertar da cobiça dos ingleses: "Temos o Marco Silva, o Nuno Espírito Santo, o Leonardo Jardim. Tudo começou com Mourinho."