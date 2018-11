Abel Ferreira poderá estar no banco do Dragão

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, vai poder sentar-se no banco do Sporting de Braga, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na nona jornada do campeonato, segundo avança o jornal "Record".

O técnico arsenalista foi expulso durante o jogo com o Vitória de Setúbal, no entanto, não recebeu qualquer jogo de suspensão. Ao invés, Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sentenciou-o a pagar uma multa de 765 euros, valor semelhante ao que pagou na última expulsão. Na altura, foi frente ao Rio Ave.

Significa isto que, salvo imprevistos, Abel estará no Estádio do Dragão, a orientar a sua equipa. O duelo de líderes do campeonato está marcado para sábado, às 20h30. Jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.