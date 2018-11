Detido o dono do Mónaco por corrupção

O dono do Mónaco, Dmitri Rybolovlev, foi detido, esta terça-feira, por corrupção, tráfico de influência ativo e passivo, e cumplicidade nesses crimes, avança o jornal francês "Le Monde".

Rybolovlev está no epicentro de uma investigação judicial, aberto há um ano e levado a cabo pelo procurador-geral do Mónaco, que também levou a buscas na sua residência. O magnata russo não é o único detido.



O "Le Monde" teve acesso a centenas de SMS entre os representantes de Rybolovlev e figuras de alta instância da polícia judiciária local e do antigo ministro da justiça do Principado, Philippe Narmino. Nessas mensagens, é revelado que o dono do Mónaco terá recebido tratamento preferencial por parte das autoridades monegascas.