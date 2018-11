Jardel suspenso por dois jogos

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Jardel por dois jogos, pela expulsão do central do Benfica, por agressão, frente ao Moreirense, segundo o jornal "Record".

De acordo com o mapa de castigos, o central encarnado foi expulso porque, "com o jogo parado, deu uma cotovelada no adversário com força excessiva, tendo atingido o mesmo na cara". Este castigo significa que Jardel irá falhar os próximos dois jogos do Benfica nas competições internas, com o Tondela, fora, para o campeonato, e com o Arouca, em casa, para a Taça de Portugal.

Não só Jardel foi castigado, contudo. Danny, expulso, também por agressão, diante do FC Porto, também leva suspensão de dois jogos. O internacional português "deu uma cotovelada" na cara de Otávio, segundo o árbitro, sem estar na disputa da bola, ainda que "sem causar hemorragia ou hematoma".

O outro expulso da jornada, em jogos dos três grandes, foi Patrick Vieira, do Santa Clara, perante o Sporting. O lateral brasileiro viu o cartão vermelho por dizer ao árbitro, Manuel Mota: "És um ladrão". Pelo menos, foi isso que o juiz escreveu no relatório de jogo. Também Vieira "apanha" castigo de dois jogos.