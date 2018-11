Tiago Fernandes será treinador do Sporting por, pelo menos, mais um dia

Tiago Fernandes continuará a ser o treinador interino do Sporting, pelo menos, até quarta-feira. O Sporting realizou, esta terça-feira, o último treino em Alcochete, antes da partida para Londres, onde vai defrontar o Arsenal, para a quarta jornada do grupo D da Liga Europa.

No plano para quarta-feira, no site oficial, os leões referem que será Tiago Fernandes, mais um jogador, a fazer a antevisão da partida com os "gunners", em conferência de imprensa, na quarta-feira, às 17h30. Trinta minutos depois, o técnico orientará treino no Emirates, palco do jogo, com 15 minutos abertos à comunicação social.

Thierry Correia, da equipa de sub-23, voltou a integrar o treino da equipa principal, às ordens de Tiago Fernandes. Ao contrário do que acontecera na véspera, os titulares do jogo com o Santa Clara trabalharam normalmente. O Sporting não faz referência, boletim clínico, aos quatro jogadores lesionados, Raphinha, Ristovski, Sturaro e Battaglia. O médio argentino foi operado esta terça-feira e deverá falhar o resto da época.

O duelo entre Arsenal e Sporting está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio Emirates, em Londres. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.