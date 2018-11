Youth League. Dragões vencem e regressam à liderança

A equipa de sub-19 do FC Porto recebeu e venceu, esta terça-feira, o Lokomotiv de Moscovo por 2-1.

Os três golos da partida só chegaram no segundo tempo, com os dragões a abrirem o ativo aos 49 minutos, por Levi Faustino. João Mário fez o segundo aos 61 minutos, depois de um erro da defesa russa.

Os dragões venceram mas não se livraram do susto. Em cima do minuto 90, o Lokomotiv reduziu com um golo de Ivan Lapshov, graças a um erro do guarda-redes Francisco Meixedo.

Com este resultado, a equipa orientada por Mário Silva regressa às vitórias e à liderança do grupo, partilhada com o Lokomotiv, ambos com sete pontos.

As duas outras equipas do grupo, Galatasaray e Schalke 04, apenas se defrontam às 17h00. Em caso de vitória, o emblema turco iguala o FC Porto e Lokomotiv. Schalke é atualmente último classificado com apenas um ponto somado.