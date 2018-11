Battaglia admite tristeza, mas promete "dar luta" à lesão

Rodrigo Battaglia reagiu pela primeira vez, esta terça-feira, à lesão que o deverá afastar do resto da temporada. O médio do Sporting está a contas com uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O argentino recorreu ao Instagram para agradecer o apoio e prometer aos fãs e adeptos que não deixará de lutar: "Estou a viver um momento triste e com menos cor na minha vida. Depois de ter passado um dia devastador já cá estou novamente para dar luta a esta lesão com todas minhas forças. Quero agradecer todas as mensagens de apoio que estou a receber, tento ler todas e dão-me mais força neste momento".

"Tudo é aprendizagem, tudo é parte de um proceso. O meu maior desejo neste momento é começar a recuperação. Ainda tenho muitos sonhos por cumprir, contem comigo. Obrigado a todos", completou.

Battaglia lesionou-se frente ao Santa Clara, nos Açores. Jogo que os leões venceram, por 2-1, depois de terem estado a perder por 1-0.