Luisão não se arrepende de ter deixado os relvados. "Fico mais elegante de fato"

Luisão é um dos representantes do Benfica na WebSummit e falou sobre os primeiros momentos após pendurar oficialmente as botas.

O antigo capitão das águias vai continuar na estrutura do clube, mas confirma que ainda não tem cargo definido. "É uma vida diferente, ainda não tenho um cargo definido. Neste momento o meu cargo é representar o Benfica em eventos como este e estou muito orgulhoso em representar um clube da grandeza do Benfica".

Questionado sobre se já surgiram as saudades de jogar futebol, Luisão reforça o orgulho de vestir o fato para representar o Benfica de uma outra forma: "A minha decisão foi bem consolidada. Já não visto o fato de treino, visto um fato. Não vou dizer que fico mais bonito, porque é difícil algo ser mais bonito do que a camisola do Benfica, mas fico mais elegante de fato".

Luisão esclareceu ainda a intervenção que fará no âmbito da WebSummit, e mostrou-se satisfeito pelo clube acompanhar o avanço tecnológico. "O Benfica tem evoluído, assim como a tecnologia e isso é o mais importante".

Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD encarnada, e Luisão, antigo jogador, darão uma palestra intitulada: "Como lidar com os talentos na era tecnológica".