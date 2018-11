Guingamp demite treinador

O En Avant de Guingamp anunciou, esta terça-feira, o despedimento do treinador Antoine Kombouaré.

O técnico francês de 53 anos não resistiu aos maus resultados. O Guingamp, equipa do português Pedro Rebocho, é último classificado da Ligue 1, com apenas uma vitória em 12 jogos disputados.

Koumbaré leva já um vasto currículo no futebol francês, depois de ter orientado o Valenciennes, Strasbourg, Paris Saint-Germain e Lens. O treinador estava no Guingamp desde 2016, e alcançou nas duas primeiras temporadas um lugar no meio da tabela.

Sylvain Didot, treinador da equipa B, e Vincent Rautureau, diretor desportivo, vão assumir o comando da equipa interinamente, até à nomeação de novo técnico.