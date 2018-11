Jogador do Zenit acusado de forçar expulsão para ver a final da Libertadores

Os adeptos do Zenit de São Petersburgo acusam Leandro Paredes de ter visto o cartão vermelho propositadamente, no último jogo da equipa russa, para poder ir à Argentina assistir à final da Taça Libertadores, entre Boca Juniors, de que é ex-jogador e adepto, e River Plate.

A prestação de Paredes ficou manchada ao minuto 82, quando o médio argentino, de 24 anos, entrou de forma violenta e desnecessária sobre o brasileiro Ravanelli Ferreira dos Santos, levando a uma expulsão infantil. O vermelho direto tira-o do jogo com o CSKA Moscovo, de domingo. A primeira mão da final da Libertadores é no sábado.

Os adeptos do Zenit desconfiaram da aparente coincidência e não demoraram a acusar Paredes de se fazer expulsar para poder assistir à partida na Bombonera. Outro dado que joga contra o argentino é que é conhecido por ser um jogador pouco agressivo, com somente duas expulsões em mais de 150 jogos disputados como profissional.

Em privado e em público e por todas as redes sociais em que tem conta, Paredes não se coíbe de expressar o seu amor pelo Boca, clube que o formou e que representou enquanto sénior em duas ocasiões. Confirmada a final frente ao River, rival histórico, Leandro Paredes alongou-se em publicações alusivas ao inédito jogo decisivo.

A primeira mão desta final nunca vista da Taça Libertadores realiza-se no sábado, às 20h00, na Bombonera, estádio do Boca Júniors. A segunda mão está marcada para duas semanas depois, 24 de novembro, também um sábado, à mesma hora, no Monumental, casa do River Plate.