Seferovic e Krovinovic de regresso para o Ajax

Rui Vitória chamou 21 jogadores para a receção ao Ajax, partida a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Krovinovic e Seferovic são as novidades nas escolhas.

O técnico das águias já tinha adiantado, em conferência de imprensa, o regresso do médio croata aos convocados, depois de vários meses afastado por lesão. Seferovic, que já tinha estado presente no treino desta manhã, também foi convocado.

De fora, por lesão, ficaram o central Cristián Lema, com uma microrrotura no adutor esquerdo, e Tyronne Ebuehi, ainda a recuperar da cirurgia no joelho esquerdo.

Rui Vitória deixou de fora, por opção técnica, Bruno Varela, Yuri Ribeiro, Corchia, Samaris e também Ferreyra.

O Benfica recebe o Ajax na quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Svilar e Odysseas;

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida;

Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson;

Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.