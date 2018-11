Gabriel vê o Ajax como "uma oportunidade de dar a volta aos maus resultados"

Gabriel, médio do Benfica, encara o jogo do Ajax como uma "oportunidade" para terminar o mau momento de forma do clube e vê com bons olhos a competição pela titularidade no meio campo.

"Encaro este jogo como uma oportunidade de dar a volta aos maus resultados. Se vou ser titular? Já não depende de mim, mas queremos mostrar a força do nosso grupo e do nosso trabalho", começou por dizer o médio brasileiro.

"Demonstrámos no primeiro jogo que temos condições para vencer e é isso que vamos procurar neste jogo", adicionou.

O médio chegou à Luz perto do final do mercado de verão e está satisfeito com os primeiros meses de águia ao peito: "Tem sido muito bom, receberam-me bem e a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões é um sonho realizado. Quero mostrar que estou a nível para este tipo de competições".

Gabriel disputa a titularidade com jogadores como Pizzi e Gedson, competição que agrada ao brasileiro: "Não há nada melhor do que disputar a posição com jogadores de qualidade, porque só aumenta o nível do clube e treino. O lugar fica bem entregue, independentemente de quem jogar".

O Benfica recebe o Ajax na quarta-feira, às 20h00, jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões, com relato na Renasceça e acompanhamento em rr.sapo.pt.