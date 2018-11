Rui Vitória: "Maus momentos acontecem a muitas equipas"

Rui Vitória, treinador do Benfica, não esconde o mau momento de forma das águias e quer vencer o Ajax para contornar o período negativo.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão, Rui Vitória voltou a elogiar a qualidade do emblema holandês: "O jogo de Amesterdão provou que o Ajax é uma equipa de qualidade, mas batemo-nos de igual forma. Tivemos oportunidades e um pormenor fez a diferença".

O técnico apelou ao apoio dos adeptos para que a equipa trabalhe de forma tranquila: "É fundamental o apoio dos adeptos à equipa. Mais do que o Rui Vitória e qualquer jogador, é importante que o coletivo trabalhe com a máxima confiança e tranquilidade".

"Todos sabemos o momento e temos a clara noção da importância do jogo. Só vamos ultrapassar este momento se o enfrentarmos, e estamos otimistas na reação da equipa", adicionou.

Sobre uma possível saída do comando técnico do Benfica, Rui Vitória diz estar focado no "jogo da Liga dos Campeões". "Não adianta pensar em algo que não controlo. Vivo a minha vida jogo a jogo, com racionalidade, lucidez e capacidade de perceber o contexto para tomar decisões. Maus momentos acontecem com todas as equipas".

Fim do calvário de Krovinovic

O treinador das águias confirmou ainda o regresso do croata Krovinovic. O médio está afastado dos relvados desde a temporada passada por lesão e vai regressar aos convocados de Rui Vitória.

Ainda assim, Vitória não confirma se alterará o esquema tático em função do regresso de Krovonovic. "Mais importante do que duplo-pivot ou só um homem na posição seis são os indíces de concentração".