Chaínho: "Não vai ser fácil para o Lokomotiv no Dragão"

Chaínho, antigo médio do FC Porto, acredita que os dragões são favoritos frente ao Lokomotiv e uma vitória será um importante "passo em frente" na luta por um lugar nos oitavos-de-final.

Os dragões recebem esta terça-feira o emblema russo, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com sete pontos somados, uma vitória praticamente garante o apuramento para os oitavos de final. Em declarações a Bola Branca, Chaínho espera um jogo difícil, mas atribui o favoritismo ao FC Porto:

"Vai ser um jogo difícil, mas uma vitória é uma grande passo em frente. É uma boa equipa, e dificultaram no primeiro jogo. O FC Porto vai ter de estar concentrado, até porque depois tem o jogo com o Braga no sábado, não sei como será a gestão do Sérgio Conceição, mas o mais importante agora é o jogo do Lokomotiv".

O Lokomotiv soma zero pontos nesta fase de grupos e a pressão de pontuar por parte dos russos pode ser benéfica para os dragões: "O FC Porto só depende dele, e não vai ser fácil para o Lokomotiv jogar no Dragão. O FC Porto é superior no contexto, têm mais experiências e com jogadores mais capazes".

Apesar do foco estar no Lokomotiv, Chaínho acredita que Conceição poderá mexer no onze, e elogia a gestão de plantel do técnico dos dragões: "Ele pode mudar, com a rotação do meio campo. Tem sido muito inteligente nesse aspeto".

Menor protagonismo de Herrera

Chaínho acredita que a diminuição no tempo de jogo do capitão Hector Herrera está relacionado com a gestão de plantel e não com a não renovação do médio mexicano:

"Ele tem jogado sempre, mas a partir do jogo em Setúbal dá para perceber que o indíce físico não está tão bem. Precisa de respirar. Tem ido sempre ao Mundial e Copa America e não descansa muito. É preciso tirar o pé do acelarador, mas ele é o capitão e o FC Porto fica mais forte com ele", rematou o antigo médio portista.

O FC Porto recebe o Lokomotiv de Moscovo esta terça-feira, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.