Miguel Oliveira: "Não atingi o objetivo, mas estou orgulhoso"

O piloto português Miguel Oliveira está satisfeito com o já assegurado vice-campeonato do mundo de Moto2, apesar de ter admitido o objetivo de vencer a prova.

Em declarações reproduzidas no jornal "Autoportal", o piloto da KTM diz estar "orgulhoso" com o feito conquistado: "Apesar do objetivo de ser campeão não ter sido cumprido, sinto-me orgulhoso. Este foi um campeonato de não baixar os braços, uma vez que saía quase sempre de uma posição desfavorável. O mais fácil, a cada domingo, seria desistir, mas fui sempre à luta”.

Miguel Oliveira faz um balanço positivo da temporada: "O vice-campeonato acaba por ser positivo, numa época marcada pela regularidade. Deixa-me feliz e marco também a história como um dos melhores pilotos que passou pela categoria intermédia”.

O campeonato do mundo de Moto2 termina com o Grande Prémio de Valência, e Miguel Oliveira quer fechar o ano com chave de ouro:

“Não tinha nada a perder e agora muito menos. Tenho boas sensações e boas memórias em Valência. Já lá ganhei por duas vezes e espero que agora venha a terceira. Deixar o Moto2 com uma vitória em Valência seria a cereja no topo do bolo".

Recorde-se que Miguel Oliveira já tem a presença assegurada na MotoGP na próxima temporada.