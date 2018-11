Cinco lusodescendentes vão hoje a votos. Conheça os candidatos às intercalares americanas

Veja também: O que são as "midterms"? As eleições intercalares explicas em quatro pontos Os americanos votam esta terça-feira nas eleições intercalares. Os maiores órgãos legislativos vão a votos, assim como milhares de outros cargos locais, desde presidentes da câmara a xerifes. Cinco candidatos com raízes portuguesas concorrem à Câmara dos Representantes, um dos dois órgãos legislativos que compõem o Congresso. Devin Nunes, Jim Costa e David Valadão lutam pela reeleição em distritos do estado da Califórnia. Os três lusodescendentes são acompanhados, este ano, por Lori Loureiro Trahan, no Massachussets, e Manuel “Manny” Santos, no Connecticut. A mulher entre os homens, Lori Trahan, é a que tem mais hipóteses de fazer história: as sondagens dizem que poderá vencer e, se for eleita, tornar-se-á na primeira lusodescendente a sentar-se no Congresso americano. Já “Manny” Santos poderá ser o primeiro congressista nascido em Portugal a representar o eleitorado norte-americano no Congresso (ao contrário dele, todos os outros lusodescendentes nasceram nos EUA). Quem são os candidatos? Devin Nunes Apoiante de Donald Trump, o republicano terá pela frente a eleição mais renhida da sua carreira contra o democrata Andrew Janz. Devin Nunes foi eleito pela primeira vez em 2002, pelo 21.º distrito da Califórnia. Em 2010, com o recenseamento e a mudança de distritos eleitorais, passou a concorrer no 22.º distrito, que representa na Câmara dos Representantes desde 2012. O site de análise estatística FiveThirtyEight aponta-lhe 95,4% de probabilidades de ser eleito congressista pela oitava vez consecutiva. Presidente da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, é um grande defensor de Trump, sobretudo face às suspeitas de que o Presidente foi eleito com a ajuda da Rússia em 2016. O "New York Times" descreve-o como um "amigo próximo" do Presidente, uma relação que lhe terá valido uma queda de votos a nível local, embora não tão grande que lhe vá roubar a reeleição.

Em 2016, foi Nunes quem ajudou o agora Presidente a angariar apoios entre o eleitorado rural da Califórnia, um estado tendencialmente democrata. Ao longo da campanha presidencial, o lusodescendente organizou eventos de angariação de fundos para a campanha, no seu distrito. Alguns membros da campanha achavam que seria uma perda de tempo apostar no distrito de Nunes pela predominância de eleitores democratas, mas Trump decidiu ignorá-los em detrimento do seu aliado. A partir daí, o lusodescendente passou a aconselhar o candidato presidencial até às eleições de novembro. Quando a campanha acabou, Nunes passou a fazer parte da equipa de transição de Trump, ajudando o Presidente eleito a escolher os membros da sua nova administração. Tudo aponta para que vá ganhar esta terça-feira, em parte porque representa um distrito rural pouco influenciado pela comunidade hispânica da Califórnia, que é tendencialmente mais liberal. A sua grande base de apoio vem dos agricultores a quem prometeu "proteger" a água e a irrigação dos campos, apesar dos protestos dos ambientalistas locais. Lori Trahan Lori Loureiro Trahan deverá ganhar com uma maioria esmagadora a corrida no 3.º distrito do Massachussets. A confirmar-se a vitória, Lori Trahan será a primeira mulher lusodescendente a conquistar um assento no Congresso americano. Democrata num dos estados que se prevê mais “azuis”, Trahan reuniu o apoio incondicional do partido. Com 44 anos e muito vocal em matéria de direitos das mulheres e igualdade de género, Trahan é neta de um imigrante português e de uma imigrante brasileira. O FiveThirtyEight dá-lhe uma probabilidade de vitória acima dos 99% e uma percentagem de voto a rondar os 64,2%. Muito atrás estão os seus adversários, o republicano Rick Green e o independente Michael Mullen. Trahan conta com o apoio do diário "Boston Globe", o maior jornal do estado do Massachussets e um dos maiores dos Estados Unidos. Num editorial, o conselho administrativo do jornal elogia o empenho de Lori em matérias de educação e considera-a uma candidata ótima para os democratas "usarem" no seu assalto ao poder na Câmara dos Representantes.

Jim Costa Candidato democrata pelo 16.º distrito da Califórnia, Costa é congressista desde 2004. Venceu as suas primeiras eleições no 20.º distrito, foi reeleito três vezes e, em 2012, tal como aconteceu com Devin Nunes, o recenseamento e a mudança de distritos colocaram Costa a concorrer no 16.º distrito. Na corrida por um oitavo mandato consecutivo, o FiveThirtyEight aponta a Costa 98,4% de probabilidades de derrotar a sua opositora republicana, Elizabeth Heng. Apresentada pelos republicanos como uma candidata para o futuro, Heng tem apenas 33 anos. Costa, pelo contrário, está na política americana desde 1978, há mais tempo do que Heng está na Terra. Além disso, a zona pela qual ambos concorrem, Fresno, é uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos. James Manuel Costa é o mais velho dos candidatos lusodescendentes desta lista. Tem 66 anos e é neto de portugueses que emigraram dos Açores para a Califórnia. David Valadão O republicano David Valadão também concorre na Califórnia, no 21.º distrito. Valadão tem a percentagem mais baixa de reeleição entre os três mencionados: o FiveThirtyEight dá-lhe 79,3% de probabilidades de vitória. David Gonçalves Valadão está na política desde 2010 e tornou-se congressista em 2012. Com a mudança de Jim Costa para o 16.º distrito da Califórnia, Valadão aproveitou a transição do eleitorado para vencer numa zona democrata. Valadão foi reeleito duas vezes e procura agora um quarto mandato. O seu opositor é TJ Cox, que passou a ser o candidato democrata depois da desistência de Emilio Huerta. Filho de pais açorianos, Valadão é mais um fervoroso apoiante de Donald Trump.