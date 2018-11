André Silva: "Não queria sair do AC Milan, mas queria jogar"

André Silva, avançado do Sevilha, falou sobre a saída do AC Milan e sobre o convívio com Cristiano Ronaldo na seleção.

O ex-FC Porto não poupa na ambição e não tem medo de admitir que quer "ser o melhor ponta-de-lança do mundo". Em entrevista ao jornal "A Bola", André Silva admite que não queria sair do AC Milan:

"Nunca quis sair de Milão. Queria jogar, ter oportunidades e ser titular, para ser o André que sempre fui. Fui à procura de solução, o que me trouxe para o Sevilha, que foi a melhor decisão que podia ter tomado".

O avançado recorda vários convites, mas jura amor ao FC Porto, dizendo que nunca jogaria num dos rivais dos dragões: "É o clube do meu coração, da minha cidade. Para jogar em Portugal só no FC Porto, não pensaria noutra coisa. Nunca poderia dizer sim a outro clube".

O diretor desportivo do emblema espanhol já avançou que pretende acionar a cláusula de compra de André Silva, mas o avançado não deixa certeza: "Posso ser muito feliz aqui. As coisas têm tudo para dar certo, mas não me disseram nada ainda".

Ídolo Cristiano Ronaldo

André Silva fala ainda sobre o convívio com CR7 na seleção, e admite que jogar ao lado de um dos melhores do mundo o mudou: "Já o conheço desde miúdo, como toda a gente. Jogar e treinar com ele é diferente, transmite grande motivação aos colegas e senti que havia muito para crescer quando comecei a jogar com ele".

"Acho que ele confia em mim, e sabe que pode contar comigo dentro de campo. Mudou-me", rematou.