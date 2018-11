Jesus à "espreita" e André Silva ambicioso

Jorge Jesus "à espreita" de um lugar no Benfica, a entrevista de André Silva e as declarações de Sérgio Conceição em destaque nas capas dos jornais desportivos desta terça-feira.

O "Record" faz capa precisamente com um possível regresso de Jorge Jesus à Luz, com os resultados de Rui Vitória frente ao Ajax e Tondela decisivos para o futuro do atual técnico.

"A Bola" dá destaque a uma entrevista com André Silva, no dia do 23º aniversário do jogador. "Trabalho para ser o melhor ponta-de-lança do mundo" é a principal citação do avançado português.

Já o jornal "O Jogo" faz manchete com as declarações na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, na antevisão da partida da Liga dos Campeões frente ao Lokomotiv.

A grave lesão de Battaglia, a renovação de João Félix e a contratação iminente de Marcel Keizer também estão em destaque nas capas dos jornais.