Corpo encontrado nos escombros de edifícios que ruíram em Marselha

Na segunda-feira, as estruturas em mau estado colapsaram no centro da cidade francesa. Segundo o vice-prefeito de Marselha, Julien Ruas, os dois prédios na rue d'Aubagne, estavam praticamente em ruínas. Estariam a morar 12 pessoas num dos edifícios.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, descreveu a operação para encontrar mais sobreviventes como "delicada", mas mantém a esperança. "As equipas de resgate encontraram algumas bolhas de sobrevivência, portanto ainda há esperança que mais pessoas estejam vivas", disse.

Na segunda-feira, foram encontradas e resgatadas duas pessoas, com ferimentos ligeiros. No local, estão 80 bombeiros.

As autoridades estimam que ainda estejam nos escombros entre cinco a oito pessoas.

O aviso estava dado

A queda dos edifícios lançou um debate na cidade sobre o estado de mais prédios no centro de Marselha. Segundo as autoridades, cerca de seis mil outros edifícios encontram-se num estado decrépito, semelhante aos edifícios que ruiram.

Castaner confirmou aos jornalistas que um dos edifícios, onde moravam as 12 pessoas, tinha sido alvo de uma inspeção para averiguar as condições de segurança para os moradores. Mas apesar as preocupações, o edifício não foi evacuado.

Primeiro ruiu o número 63 da rue D'Augagne - esse edifício estava vazio, mas as autoridades francesas não afastam a hipótese de o prédio ter sido ocupado por sem-abrigos. O número 63 arrastou consigo o número 65, ocupado com as tais 12 pessoas. O número 67 sofreu alguns danos e, como precaução, foi demolido, sob o risco de cair em cima dos outros escombros e das equipas de resgate.

Os bombeiros trabalharam durante a noite para resgatar mais pessoas. No número 65, nove dos dez apartamentos estavam ocupados.

O presidente da região Provence-Alpes-Côte d'Azur, onde Marselha se situa, disse que "as equipas trabalharam durante a noite em condições difíceis. Tem estado a chover portanto é complicado. O ponto positivo é que os eles [os bombeiros] encontraram potenciais espaços para respirar".

Uma estudante que morava no prédio mas, por acaso, tinha ido para casa dos pais no dia anterior, contou à agência France Presse sobre as pobres condições do edifício. "Durante vários dias, as portas de vários apartamentos não fechavam ou tinha dificuldade em fechar, incluindo o meu. Eu tinha medo de ficar presa em casa com a porta bloqueada", contou Sophie, estudante de 25 anos de Filosofia.