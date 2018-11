E-toupeira. Processo divulgado na Internet

FM

06 nov, 2018 GAIA 11:36

SNRS.BENFIQUISTAS ESTE CASO E-TOUPEIRA,AUTÊNTICO ESCANDALO NACIONAL,SERÁ PARA VÓS UMA MENTIRA?SABEM LER CONCERTEZA L ER O QUE ESTÁ DESCRITO NESTES DOCUMENTOS.O SNR. FILIPE VIEIRA QUE NÃO CONHECE NINGUÉM,NÃO SABE DE NADA ,AFINAL O QUE FAZ NA PRESIDÊNCIA DO BENFICA?EU SEI.SE AS PROVAS FOREM HONESTAMENTE APRECIADAS, A SADE DO BENFICA ,CAIRÁ ,POIS O RESPONSÁVEL Nº 1 É O PRESIDENTE.SE ALEGADAMENTE EXISTE CORRUPÇÃO NO BENFICA,O SNR. F.VIEIRA DIZ DEMITIR-SE.QUE A JUSTIÇA PUNA EXEMPLARMENTE OS CULPADOS.O PAÍS E A SUA JUSTIÇA,NUNCA PODERÃO ESTAR NAS MÃOS DUM CLUBE DE FUTEBOL.ILIBE-SE OS INOCENTES-MEXILHÕES,E META-SE NA CADEIA OS CULPADOS.NÓS CIDADÕES HONESTOS ACREDITAMOS NA JUSTIÇA.