Facebook bloqueia 115 contas na véspera das eleições nos EUA

Trinta contas do Facebook e 85 do Instagram foram encerradas esta segunda-feira à noite, na véspera das eleições intercalares nos Estados Unidos.

O bloqueio surgiu depois das autoridades norte-americanas terem alertado para ligações a entidades estrangeiras e para um comportamento aparente coordenado.

“No domingo à noite, as forças de segurança dos EUA contactaram-nos sobre atividades recentemente descobertas e que acreditam que possam estar ligadas a entidades estrangeiras”, diz o Facebook em comunicado.

A maior parte das páginas do Facebook bloqueadas estavam em francês ou russo. Já as contas do Instagram eram sobretudo em inglês, sendo algumas focadas em celebridades e outras no debate político. O Facebook garante estar investigar detalhadamente estas contas.

“Normalmente, investigaríamos mais antes de divulgar a informação publicamente. Mas dado que estamos a um dia de eleições importantes nos EUA, queríamos informar as pessoas sobre a ação que tomámos e os factos que conhecemos”, conclui o comunicado.

Os norte-americanos vão às urnas esta terça-feira para elegerem milhares de representantes locais e estatais. As corridas mais importantes são para as duas câmaras do Congresso. O que são as “midterms”?