Mas de 40 bombeiros combatem fogo em supermercado de Viana do Castelo

Um incêndio deflagrou esta manhã numa superfície comercial na freguesia de Darque, Viana do Castelo. A informação é confirmada pelos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo à Renascença, que adianta ainda que não há notícia de feridos.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), as chamas terão começado no armazém do E. Leclerc. O alerta foi dado às autoridades às 7h25.

O incêndio continua ativo. No local estão 42 operacionais, apoiados por 15 viaturas. Os edifícios e habitações circundantes não estão ameaçados.