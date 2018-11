Visitar o Castelo de S. Jorge e Padrão dos Descobrimentos vai ser mais caro

As entradas no Castelo de São Jorge e no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, vão ficar mais caras, aponta uma versão preliminar dos instrumentos de gestão provisional da EGEAC, empresa que gere estes equipamentos.

“Tendo efetuado uma análise comparativa (em Portugal e no estrangeiro) aos valores de ingressos em monumentos de importância similar e concluído que os valores praticados pela EGEAC são inferiores à média, em 2019 pretendemos também ajustar os preços dos bilhetes de entrada no Castelo de São Jorge (de 8,5 euros para 10 euros) e no Padrão dos Descobrimentos (de 5 euros para 6 euros)”, refere o documento, ao qual a agência Lusa teve acesso.

De acordo com informação da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural - EGEAC, o aumento no preço dos bilhetes vai ser sentido “a partir de janeiro de 2019”.

Os residentes em Portugal poderão visitar monumentos e museus gratuitamente aos domingos e feriados, até às 14h00 e “os residentes em Lisboa menores de 18 anos e maiores de 65 anos estão isentos, assim como desempregados”.