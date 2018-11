​​Tudo pode ainda acontecer nas eleições intercalares americanas

Prognósticos só no fim do jogo. Raramente o célebre paradoxo se ajustará tanto à realidade como no caso das eleições intercalares americanas que têm lugar esta terça-feira.

Se na quarta-feira de manhã o leitor atento acordar e ouvir que os democratas venceram folgadamente as eleições não ficará certamente surpreendido. Mas se ouvir que foram os republicanos a vencer também não deverá ficar surpreendido.

Como é possível, perguntar-se-á. Como é possível que as previsões oscilem entre uma vitória folgada do Partido Democrático e uma eventual derrota? Desta vez talvez não possamos culpar as sondagens porque são elas que nos alertam para os dois cenários possíveis.

Este é o primeiro teste eleitoral a Donald Trump. Com metade do mandato cumprido, o Presidente não está em jogo esta terça-feira, mas a polarização que criou na sociedade americana e a forma como se empenhou na campanha republicana fazem destas eleições para o Congresso um referendo à sua presidência.

Ninguém está indiferente à forma como Trump tem gerido os destinos do país. Se do lado republicano há um entusiasmo considerável com o Presidente, do lado democrata o descontentamento é tal que a mobilização para as eleições e o financiamento das campanhas excedeu todas as expectativas.

Desde o verão que se fala de uma “onda azul” (a cor dos democratas) que estaria em movimento para esmagar os republicanos nas urnas, mas este perigo fez com que os conservadores se mobilizassem também e estejam hoje a disputar muitos círculos eleitorais taco-a-taco com os seus rivais liberais.

Mais do que a batalha pelo Senado, é a luta pelo controlo do Câmara de Representantes que pode alterar a situação política. No Senado estão em jogo 35 lugares (cerca de um terço), mas 26 deles pertencem a democratas e só nove a republicanos.

Alguns dos senadores democratas que vão a votos nesta terça-feira estão com dificuldades em segurar o lugar porque pertencem a estados onde Trump ganhou as eleições com grande folga há dois anos.

São geralmente estados conservadores no interior do país, onde a vitória de Trump galvanizou as hostes republicanas e é provável que as urnas o reflitam. Daí que as previsões em relação ao Senado apontem para a manutenção da maioria tangencial republicana (hoje de 51 contra 49). Até eventualmente com algum reforço, basta que as coisas corram mal a um ou dois senadores democratas, o que as sondagens preveem.

Já na Câmara de Representantes — cuja totalidade dos 435 lugares vai a votos — a vitória pode muito bem sorrir aos democratas por números expressivos. Para reconquistarem a maioria precisam de vencer em 23 círculos eleitorais que hoje estão nas mãos republicanas e as sondagens apontam para ganhos bem maiores do que estes.

Segundo os especialistas, há 39 duelos eleitorais cujos resultados serão decisivos e nestes só em seis estão em risco lugares de democratas. Na esmagadora maioria destes 39 círculos, são democratas quem lidera as intenções de voto e por isso se as sondagens se confirmarem poder-se-á falar de uma “onda azul”.

No entanto, e aqui surge o dilema destas eleições, em quase todos estes círculos a vantagem democrática é escassa. Em boa parte dos casos está mesmo dentro da margem de erro, o que introduz na equação geral um fator de enorme incerteza.