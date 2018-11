Aves vence em Chaves e deixa o último lugar

O Desportivo das Aves venceu, esta segunda-feira, no terreno do Desportivo de Chaves, por 2-1, e deixou o último lugar do campeonato. Foi a primeira vitória dos avenses fora de portas, esta temporada.

O Aves abriu o ativo aos 19 minutos, por intermédio de Mama Baldé, que após cruzamento adiantado de Nélson Lenho, desde a esquerda, apareceu na primeira área para encostar. O Chaves igualou no início da segunda parte, com jogada de insistência. Niltinho cruzou da direita, Avto falhou o remate ao segundo poste e a bola sobrou para André Luís, que "fuzilou" André Ferreira.

Aos 56 minutos, Bressan fez um atraso disparatado que Amilton aproveitou para ultrapassar Ricardo e fixar o resultado final. O Chaves procurou o empate, no entanto, não conseguiu desfeitear as redes avenses.

Com este resultado, o Aves deixa o último lugar da tabela classificativa e passa a somar sete pontos, em 16.º, diretamente abaixo da linha de água. Sete é, também, o número de pontos que o Chaves tem, na 17.ª posição, logo a seguir ao seu adversário de hoje.