Espanhol sobe ao segundo lugar da Liga espanhola

Há dérbi de Barcelona no topo da classificação da Liga espanhola. O Espanhol recebeu e bateu o Atlético de Bilbau, esta segunda-feira, por 1-0, e subiu ao segundo lugar do campeonato, liderado pelo Barcelona.

Borja Iglesias marcou, aos 41 minutos, o único golo do encontro. Os "pericos" passam, assim, a somar 21 pontos, mais um que o trio de terceiros classificados, Sevilha, Atlético e Alavés, e menos um que o Barça.

Vitória mínima dos "terriers"



Em Inglaterra, em duelo de aflitos, o Huddersfield recebeu e bateu o Fulham, por 1-0, com um auto-golo de Fosu-Mensah. Os "terriers" não saem da zona de despromoção, mas ficam com os mesmos pontos, seis, da primeira equipa acima da linha de água, o Newcastle. Os "cottagers" passam a ser o lanterna vermelha da Premier League, com cinco pontos.